Desistir jamais! O treino de Jiu-Jitsu de Elmar França, faixa-marrom de 78 anos

Share it

Seu Elmar França, jovial faixa-marrom de 78 anos, é desses exemplos do Jiu-Jitsu que nós gostamos de ver. Atleta assíduo da academia Rosado Jiu-Jitsu, em Copacabana, Elmar tem todos os atributos de um verdadeiro graduado na arte, e nós conferimos um treininho da fera.

Seu oponente no exercício foi o professor Marcelo Maia, de 62 anos, sempre sobre os olhares atentos do grande mestre Carlos Rosado, líder da academia e único faixa-vermelha graduado pelas mãos do grande mestre Carlson Gracie.

Se continuar em seu ritmo de treinos semanais, grande mestre Rosado avisou que, no fim do ano, Seu Elmar será mais um jovem faixa-preta de Jiu-Jitsu, pronto para seguir em sua busca pelo conhecimento na arte suave. Confira abaixo o treininho da fera e se inspire a treinar cada vez mais!