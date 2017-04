Confira os resultados, em tempo real, do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu e do Legends

Share it

Alguns dos melhores faixas-pretas do Jiu-Jitsu estão em ação neste momento no último dia do Abu Dhabi World Pro.

Acompanhe conosco os resultados das finais do torneio e das disputas do Abu Dhabi Legends!

Legends

Márcio Pé de Pano venceu Gabriel Napão por 2 a 0 nos pontos

Amaury Bitetti venceu Roberto Traven nas vantagens

Vitor Shaolin finalizou Kenny Florian no estrangulamento

Alexandre Soca venceu Baret Yoshida por 2 a 0 nos pontos

Helio Soneca venceu Megaton Dias por 2 a 0 nos pontos

Masculino

56 Kg- Rodnei Barbosa finalizou Todokoro Masaaki no estrangulamento arco e flecha

62 Kg- Cleber Fernandes X Mikey Musumeci

69 Kg- Tiago Bravo X Gianni Grippo

77 Kg- Edwin Najmi X Gabriel Arges

85 Kg- Claudio Calasans venceu Faisal Alkitbe por 6 a 0 nos pontos

94 Kg- Felipe Preguiça X Adam Wardzinski

110 Kg- José Junior X Chris Bowe

FEMININO

49 Kg- Mayssa Bastos X Rikako Yuasa

55 Kg- Talita Alencar X Vanessa English

62 Kg- Bia Mesquita X Tammi Musumeci

70 kg- Ana Carolina Vieira X Amanda Benavides

90 Kg- Nathiely de Jesus X Talita Treta