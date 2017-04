Comunicado: Combate cancela ao vivo do Abu Dhabi World Pro e garante reprise

Share it

Nossos parceiros do Combate enviaram uma nota oficial para se retratar sobre a transmissão do Abu Dhabi World Pro, programada para ser exibida ao vivo a partir das 7h55 da manhã deste sábado, dia 22.

Com problemas na geradora de imagens, direto dos Emirados Árabes, o canal ficou impossibilitado de transmitir com estabilidade as imagens do torneio. Contudo, o Combate disse ter captado as finais e se comprometeu a exibir para os fãs de Jiu-Jitsu assim que possível.

Confira a nota oficial na íntegra:

“Em função de problemas com o envio do sinal pela geradora em Abu Dhabi, a transmissão ao vivo das finais faixa-preta do World Pro de Jiu-Jitsu não pôde ser realizada neste sábado, 7h55.

Todo material foi gravado e irá ao ar o mais breve possível, dentro do nosso compromisso de levar aos Combatentes o melhor do mundo da luta com o padrão de qualidade Combate.

Seguiremos trabalhando para que esse tipo de problema não se repita. Assim que as reprises forem programadas, avisaremos em nossas redes.

Nossas mais sinceras desculpas.”