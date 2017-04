Confira os finalistas do Abu Dhabi World Pro de Jiu-Jitsu na faixa-preta

Share it

Os melhores atletas do Jiu-Jitsu mundial ficaram frente a frente na manhã desta sexta-feira, dia 21, todos na briga pela vaga na final do Abu Dhabi World Pro. Nomes conhecidos conseguiram lutar e fazer o seu caminho até a finalíssima.

Depois da inflamada “peneira” que rolou ontem nas qualificatória regionais, os brasileiros confirmaram o favoritismo e todas as finais da faixa-preta masculino e da faixa-marrom/preta feminino tem pelo menos um representante brasuca. Mesmo com nomes conhecidos fora da final, como Xande Ribeiro, Erberth Santos, Isaque Bahiense, Luiza Monteiro e Leandro Lo (este último ficou de fora do torneio por conta de uma lesão), teremos a garantia de grandes duelos amanhã.

Confira abaixo a lista das feras que conseguiram vencer e garantiram suas vagas nas finais!

Masculino

56 Kg- Rodnei Barbosa X Todokoro Masaaki

62 Kg- Cleber Fernandes X Mikey Musumeci

69 Kg- Tiago Bravo X Gianni Grippo

77 Kg- Edwin Najmi X Gabriel Arges

85 Kg- Faisal Alkitbe X Claudio Calasans

94 Kg- Felipe Preguiça X Adam Wardzinski

110 Kg- José Junior X Chris Bowe

FEMININO

49 Kg- Mayssa Bastos X Rikako Yuasa

55 Kg- Talita Alencar X Vanessa English

62 Kg- Bia Mesquita X Tammi Musumeci

70 kg- Ana Carolina Vieira X Amanda Benavides

90 Kg- Nathiely de Jesus X Talita Treta