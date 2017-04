Brasileiros passam por “peneira” no Abu Dhabi World Pro; Confira os classificados

Share it

Mais uma novidade chegou para sacudir a comunidade mundial do Jiu-Jitsu. Para a edição 2017 do Abu Dhabi World Pro, que rola esta semana nos Emirados Árabes, uma verdadeira legião de brasileiros embarcou em busca do sonhado ouro e de seus prêmios em dinheiro. Contudo, nem todos os brasucas estarão na briga. Isso porque a UAEJJF definiu que apenas dois atletas por nacionalidade estariam aptos a lutar nas chaves principais dos torneios das faixas-marrons e pretas.

A escolha é simples. O primeiro do ranking de cada categoria de peso está automaticamente classificado para as chaves principais do torneio. Para a segunda vaga, os atletas de cada nacionalidade enfrentaram-se na manhã desta quinta-feira, dia 20, pela segunda vaga. Podemos dizer com facilidade que foi um torneio à parte, por vezes até mais complicado que as chaves principais.

Confira abaixo os destaques de cada categoria de peso e quem são os classificados:

Masculino

56 Kg- Wellington Lima derrotou Jorge Nakamura por 5 a 0 nos pontos e se junta ao já classificado Rodnei Junior.

62kg – Cleber Souza venceu na qualificatória e se junta ao primeiro do ranking, Hiago George, na divisão.

69 Kg- Talison Costa triunfou sobre Isaque Paiva com placar de 2 a 0 nos pontos. Tiago Bravo completa a dupla brasileira na categoria

77 Kg- Depois de vencer Roberto Satoshi, Isaque Bahiense venceu Jhonny Loureiro por 5 a 0 e garantiu sua vaga ao lado de Gabriel Arges, primeiro da divisão.

85 Kg- Claudio Calasans finalizou Charles Negromonte no leglock e avança para a chave principal, que já conta com Marcos Costa.

94 Kg- Felipe Preguiça finalizou Maciel Trindade no estrangulamento e Vicente Cavalieri no katagatame antes de encarar Helton Junior e vencer com uma raspagem para fazer 2 a 0 e avançar. O astro Xande Ribeiro já está classificado na divisão.

110 Kg- Erberth Santos finalizou Max Gimenes antes de superar Raphael Sousa 3 a 1 nas vantagens e Gustavo Dias por 2 a 0 nos pontos. O brasileiro José Junior já está na chave principal.

Feminino

49kg – Clarissa Lacerda e Mayssa Bastos estarão na chave principal

55kg – Thamires Aquino garantiu a vaga na seletiva, e encontra Talita Alencar no torneio principal.

62 Kg- Bia Mesquita finalizou rápido em sua primeira luta, e em seguida encarou Bia Basilio, que foi desqualificada por cruzar sobre o joelho de Bia Mesquita. A primeira do ranking e garantida na disputa é Luiza Monteiro.

70 Kg- Priscila Cerqueira derrotou Natalia de Souza por 6 a 0 nos pontos e estará com Ana Carolina Vieira na chave principal.

90 Kg- Talita Treta venceu Vanessa Oliveira e terá Nathiely de Jesus na mesma chave.