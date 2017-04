Vídeo: Keenan Cornelius em ação no Campeonato Japonês de Jiu-Jitsu da IBJJF

Share it

Em uma entrevista recente, o faixa-preta Keenan Cornelius disse que queria ser mais ativo nos torneios da IBJJF. Dito issso, a fera decidiu viajar à terra do sol nascente para o Campeonato Nacional do Japão, evento organizado pela IBJJF que rolou no último sábado, dia 15, no Sumida City Gymnasium, em Tóquio.

Keenan, representante da Atos, e Marcos de Souza, da Academia Bonsai Jiu-Jitsu, fizeram uma final equilibrada, com um ótimo desempenho dos competidores. O duelo no peso pesado foi repleto de raspagens, passagens de guarda e derrubadas. Os dois guerreiros cobriram cada centímetro da área do tatame, na tentativa de pressionar e submeter o oponente.

Confira abaixo o duelo entre Keenan Cornelius e Marcos de Souza!