Roger Gracie para Ronaldo Jacaré: “Você é o que mais merece esse cinturão do UFC”

Clássicos rivais no Jiu-Jitsu, Roger Gracie e Ronaldo Jacaré criaram uma relação de respeito e admiração ao longo dos últimos anos, depois que deixaram de disputar, cabeça a cabeça, os absolutos nos Mundiais da IBJJF.

Ambos migraram com sucesso para o MMA. Roger conquistou o cinturão do disputado One FC, Jaca foi campeão do Strikeforce e hoje figura entre os principais pesos médios do Ultimate. Em seu último duelo, porém, Jacaré acabou superado pelo rápido e preciso Robert Whittaker. Sem entrar na corrente dos críticos ou pessimistas, o Gracie tratou de dar uma injeção de ânimo no velho arquirrival.

Em entrevista ao GRACIEMAG.com, Roger reforçou que uma das principais qualidades de Jacaré é a perseverança e a mente inabalável, o que faz o amigo crer no título ainda. Roger, como o leitor se lembra, viu de perto o histórico episódio no qual Jacaré quebrou o braço e mesmo assim faturou o ouro no Mundial 2004, na final do absoluto faixa-preta.

“Tenho certeza que ele vai se recuperar e dar a volta por cima na categoria. O Jacaré demonstrou várias vezes ao longo da carreira que tem a cabeça super boa. Ele não vai deixar que apenas uma derrota o abale. Sei que ele vai se dedicar e voltar mais forte que nunca. O Jacaré é um atleta excepcional, isso aí foi um baixo na carreira dele, um dia em que ele não estava tão bem. Acontece. O cinturão dele vai chegar, ele merece mais do que todos, é um cara especial e construiu tudo na vida dele”, elogiou.

Roger aproveitou para comentar um detalhe importante da luta de Jacaré, quando o craque chegou nas costas de Whittaker e não controlou a posição. Roger ressaltou os méritos do adversário, que certamente estava ciente dos perigos de Jaca no solo, e comentou também o quão difícil é usar as habilidades do Jiu-Jitsu no MMA.

“Hoje em dia no MMA não tem bobo, todo mundo treina tudo. É muito difícil finalizar nas costas com a luva de MMA, especialmente a do Ultimate que é mais grossa do que a do One ou a do Strikeforce. A mão escorrega demais na hora da finalização”, analisou a fera.

E para você, amigo leitor, Roger Gracie está certo ao vislumbrar um retorno triunfal de Ronaldo Jacaré na divisão de pesos médios do UFC?