Cris Cyborg confirma disputa de cinturão no UFC 214, em julho

A lutadora Cris Cyborg causou alvoroço entre seus fãs nessa terça-feira. A brasileira divulgou em suas redes sociais que irá enfrentar a atual campeã do penas Germaine De Randamie pelo cinturão do Ultimate, que tem sido seu foco ao longo de anos de carreira. O duelo supostamente ocorrerá no UFC 214, que está marcado para o dia 29 de julho deste ano. Esta será a primeira luta de Cyborg em solo americano e a lutadora afirma estar muito animada para o confronto.

“Estou ansiosa para colocar uma luta emocionante contra a Germaine De Randamie. Eu sei que muitos dos meus fãs nunca pensaram que iriam me ver lutando pelo cinturão do UFC, mas chegou a hora”, desabafou a fera nas redes sociais.

Apesar de ter se juntado ao Ultimate em meados de 2016, o desempenho assustador de Cris Cyborg (17v,1d) garantiu a ela a oportunidade de disputar o cinturão da categoria. Ex-campeã do Invicta FC, a brasileira não é derrotada desde 2005, em sua estréia no MMA. No UFC, Cyborg superou Leslie Smith e Lina Lansberg, ambas por nocaute técnico, na divisão de pesos-galos, antes da criação da sua categoria de origem, a dos pesos-penas.

Já a atual campeã Germaine De Randamie (7v,3d) vem de três vitórias consecutivas e esta será sua primeira defesa de cinturão. A holandesa conquistou a cinta ao derrotar a americana Holly Holm na decisão unânime dos jurados no UFC 208, em fevereiro deste ano. Sua última derrota foi para Amanda Nunes em 2013, quando sofreu um nocaute técnico pelas mãos da brasileira.

A organização do evento, porém, ainda não confirmou o duelo entre Cyborg e Germaine. Outra luta ventilada para o card será entre Daniel Cormier e Jon Jones, caso este esteja apto a lutar. Caso contrário, o campeão dos meio-pesados encara Jimi Manuwa.