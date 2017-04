Jiu-Jitsu: Aqueça antes do treino com a Defesa Pessoal de mestre Sylvio Behring

Share it

O faixa-coral Sylvio Behring é um dos mais respeitados instrutores de Jiu-Jitsu do mundo.

Formado por Álvaro Barreto, João Alberto Barreto e por seu pai, Flavio Behring, Sylvio conta com décadas de dedicação à autodefesa e chegou a treinar um dos grandes nomes do UFC, Fabricio Werdum. Ele desenvolveu um método próprio, no qual executa as ações de forma progressiva contra agressores e indivíduos inconvenientes.

Neste vídeo, ele mostra como as técnicas de defesa pessoal também podem ser usadas como um aquecimento antes do treininho. Confira!