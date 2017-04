Campeão do NY Open, Marcio André mostra como anular a guarda-X no Jiu-Jitsu

Share it

Marcio André voltou a competir Jiu-Jitsu no último fim de semana, em Nova York. O faixa-preta da Nova União dominou o peso leve do New York Open da IBJJF depois de vencer três lutas, duas por pontos e uma por finalização. Para ficar com a medalha de ouro, Marcinho venceu o perigoso Rodrigo Freitas na final.

No vídeo a seguir, o jovem de 22 anos mostra uma passagem para surpreender o guardeiro que gosta de jogar na guarda-X. Observe como Marcio sempre mantém uma pegada firme na gola do guardeiro, para cruzar o joelho sem sofrer a raspagem.

É uma boa opção para quem não tem pernas longas.