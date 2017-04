Share it

Faixa-preta da Checkmat, Alan “Finfou” Nascimento é um dos responsáveis pelo Projeto Social da comunidade do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro, que usa como base os preceitos e técnicas do Jiu-Jitsu, ao lado do professor e amigo Fernando Tererê.

Companheiros de longa data, Finfou e Tererê já passaram por poucas e boas, e o professor relembra uma dessas que rolou num campeonato de Jiu-Jitsu, anos atrás.

Confira no vídeo abaixo!