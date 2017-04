Jiu-Jitsu: Ricardo Libório passará por cirurgia e está fora do ADCC 2017

Share it

Próximo evento do ADCC, na gelada Finlândia, a edição 2017 infelizmente perdeu uma de suas superlutas.

Líder da American Top Team, Ricardo Liborio estava programado para enfrentar o meio-pesado Chael Sonnen no ADCC 2017 em setembro.

Contudo, o faixa-preta formado por Carlson Gracie anunciou que sofreu uma lesão no joelho e não será capaz de se recuperar a tempo para a competição. As informações são do MMA Fighting.

Libório, que derrotou Zé Mario Sperry no ADCC 2015 em São Paulo, disse que rompeu um ligamento e precisará fazer uma cirurgia ainda este ano, e pretende voltar para competir no ADCC 2019.

A edição 2017 do ADCC ocorre no Espoo Metro Areena, na Finlândia, entre 22 de setembro e 24 de setembro. O evento conta com as superlutas entre Renzo Gracie x Matt Hughes e espera o duelo entre André Galvão e Claudio Calasans.