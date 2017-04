Share it

Realizado no último sábado, o UFC Kansas trouxe diversos nomes memoráveis e disputas acirradas tanto no card preliminar quanto no principal.

Uma dessas feras foi Rose Namajunas. A lutadora peso-palha sacudiu o octógono ao finalizar a americana Michelle Waterson na luta coprincipal do evento. Após se manter dominante na trocação durante todo o confronto, a lutadora conseguiu o bote certo pelas costas, passou o braço e apertou Waterson num justo mata-leão.

Confira a finalização no vídeo abaixo!