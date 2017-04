Jiu-Jitsu blindado e furioso

Share it

Deciframos os segredos do jogo finalizador de Leandro Lo, o grande campeão do Pan 2017

O estilo Margarida

Como o ímpeto agressivo e finalizador de Fernando Pontes, o Margarida, sacudiu a história das competições e inspira campeões mundiais da arte suave até os dias de hoje

Tri de triângulo

Como Otávio Sousa contra-atacou com um golpe voador para obter uma das finalizações mais espetaculares da história do Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF

Eficiência contra eficiência

Quem tem o melhor Jiu-Jitsu hoje no UFC, Demian Maia ou Ronaldo Jacaré?

A força versus a técnica no Jiu-Jitsu

Como aprender a usar a força com habilidade técnica e utilizar a técnica com pujança física

Renzo Gracie e a maior lição dos 50 anos

O que podemos aprender com o carismático faixa-preta que completa meio século de vida

Os ingredientes da virada

Depois do Super Bowl, do Barcelona e do UFC 209, professor debate as reviravoltas épicas do esporte

Coadjuvantes de luxo

Eles são queridos pela torcida, temidos pelos adversários e volta e meia roubam os holofotes no UFC – o que faltaria a tais craques para o tão sonhado cinturão?