Vídeos:Jacaré perde para Whittaker e Demetrious finaliza Wilson Reis no UFC

Share it

A noite desse sábado, dia 15, foi complicada para os brasileiros no UFC em Kansas. Com a exceção de Renato Moicano e Ketlen Viera, que mantiveram suas sequências invictas no MMA, os demais brasucas escalados para o card não tiveram o mesmo sucesso.

Bicampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu e grande nome entre os pesos médios do UFC, Ronaldo Jacaré acabou por sucumbir ao perigoso Robert Whittaker no card principal do evento. Jacaré, com mãos pesadas e boa investida no solo ao tentar pegar as costas, chegou a trazer perigo ao adversário. Porém, com mão rápidas e potentes, Whittaker sacudiu Jaca no primeiro e segundo assaltos.

Para levar a vitória, Robert aplicou bom golpe no brasileiro, para em seguida trabalhar por cima no ground and pound. Jacaré tentou reagir e virar em quatro apoios, mas o árbitro Mário Yamasaki encerou o duelo no momento que Jaca tentou se proteger. Vitória convincente de Whittaker, que agora se coloca em maior evidência na divisão.

.

Na luta principal, o brasileiro faixa-preta Wilson Reis tinha a dura missão de superar Demetrious Johnson, campeão dos moscas que detém o título desde 2012. Com um jogo de velocidade e volume insano de golpes, o americano minou as energias de Wilson ao longo de três assaltos. O brasileiro bem que tentou trabalhar no solo, mas foi Demetrious que mostrou seu fino jogo de Jiu-Jitsu. Depois de montar e castigar, Johnson fez rápida transição e atacou no justo armlock.

.

Ainda no card, o campeão mundial Augusto Tanquinho buscou sua segunda vitória consecutiva no Ultimate ao encarar Aljamain Sterling. No combate, Tanquinho usou bem sua trocação, mas Sterling foi melhor nas investidas, evitou as quedas e venceu na decisão dos jurados. Confira abaixo os resultados completos:

UFC Kansas City

Kansas, Missouri, EUA

15 de abril de 2017

Demetrious Johnson finalizou Wilson Reis no armlock aos 4min49s do R3

Rose Namajunas finalizou Michelle Waterson no mata-leão aos 2min47s do R2

Robert Whittaker venceu Ronaldo Jacaré por nocaute técnico aos 3min28s do R2

Renato Moicano venceu Jeremy Stephens na decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Alexander Volkov venceu Roy Nelson na decisão unânime dos jurados

Tom Duquesnoy venceu Patrick Williams por nocaute técnico aos 28s do R2

Rashid Magomedov venceu Bobby Green na decisão dividida dos jurados

Tim Elliott venceu Louis Smolka na decisão unânime dos jurados

Aljamain Sterling venceu Augusto Tanquinho na decisão unânime dos jurados

Devin Clark venceu Jake Collier na decisão unânime dos jurados

Anthony Smith venceu Andrew Sanchez por nocaute técnico aos 3m52s do R3

Zak Cummings finalizou Nathan Coy na guilhotina aos 4min21s do R1

Ketlen Vieira venceu Ashlee Evans-Smith na decisão unânime dos jurados