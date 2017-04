Marlon Moraes chega ao UFC e estréia no Rio contra Raphael Assunção

Share it

Mais um atleta de peso se junta ao elenco do Ultimate. Ex-campeão dos galos no World Series of Fighting, Marlon Moraes fechou seu contrato com o UFC nesta semana e encara Raphael Assunção. As informações são do MMA Fighting.

O debute de Moraes será no UFC Rio, que ocorre no dia 3 de julho na Arena Jeunesse, em Jacarépagua, com card recheado de grandes lutas.

Moraes (18v,4d) vem de uma maré de vitórias em sua carreira, com incríveis 13 sucessos consecutivos. Com o contrato do WSOF vencido desde ano passado, o lutador esteve em negociações com UFC para finalmente pisar no octógono mais famoso do mundo.

Raphael Assunção (24v,5d) também passa por uma boa fase, com um total de oito vitórias em suas últimas nove lutas. Seu triunfo mais recente foi contra o duro Aljamain Sterling, em janeiro, na decisão divida dos jurados. O lutador possui apenas duas derrotas em sua carreira no UFC, uma em sua estréia no evento contra Erik Koch, e mais recentemente contra TJ Dillashaw, em julho do ano passado.

O UFC Rio conta com o duelo entre José Aldo e Max Holloway como luta principal da noite. Confira abaixo o card parcial, que deve ter mais lutas confirmadas nas próximas semanas:

UFC 212

Rio de Janeiro, Brasil

3 de junho de 2017

José Aldo x Max Holloway

Cláudia Gadelha x Karolina Kowalkiewicz

Anderson Silva x adversário a definir

Erick Silva x Yancy Medeiros

Léo Santos x Olivier Aubin-Mercier

Marlon Moraes x Raphael Assunção

Johnny Eduardo x Mathew Lopez

Marco Beltrán x Deiveson Alcântara

Antônio Cara de Sapato x Eric Spicely

Paulo Borrachinha x Oluwale Bamgbose