Vídeo: As melhores finalizações e nocautes de Ronaldo Jacaré no UFC

Prestes a encarar mais um desafio rumo à disputa do cinturão peso médio do UFC, Ronaldo Jacaré chega embalado para o duelo contra Robert Whittaker, no UFC Kansas City, que rola neste sábado, dia 16.

Com duas vitórias consecutivas no primeiro assalto, Jaca acumulou sete vitórias em oito lutas, quatro delas por finalização. Para aquecer para o duelo do Ronaldo na edição do UFC, temos no vídeo abaixo grandes lances da fera no octógono, como as finalizações sobre Gegard Mousasi e Tim Boetsch, além do nocaute sobre Vitor Belfort entre os duelos selecionados.

Confira no vídeo abaixo!