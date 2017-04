Bethe Correia encara ex-campeã dos galos na luta principal do UFC Singapura

Share it

Último duelo da noite, a luta principal do UFC Singapura foi anunciada. Ex-campeã do peso-galo, Holly Holm volta para sua divisão de origem e encara a brasileira casca-grossa Bethe “Pitbull” Correia no dia 17 de junho. O duelo foi divulgado oficialmente pelo UFC nesta quarta-feira.

Holly Holm (10v,3d) vem de uma fase complicada em sua carreira. Com três derrotas consecutivas, sendo a última para a holandesa Germaine De Randamie na decisão unânime dos jurados, a americana vê o sinal amarelo do Ultimate forte à sua frente. Seu último sucesso no octógono foi em 2015, no UFC 193, evento no qual Holm obteve o cinturão e destronou a então invicta Ronda Rousey. Quatro meses depois de seu triunfo, Holly foi finalizada por Miesha Tate, o que lhe custou o titulo de campeã da categoria.

Já Bethe (10v,2d) se encontra em uma situação melhor. A paraibana vem de um empate majoritário contra Marion Reneau no UFC Fortaleza, que ocorreu em março. Anterior ao empate, Bethe obteve uma vitória sobre Jessica Eye na decisão dividida dos jurados. A brasileira também desafiou Ronda pelo cinturão, mas ao contrário de Holly Holm, foi nocauteada no primeiro round pela americana.

Outras lutas já estão confirmadas para o card do UFC Singapura, como a estreia do ex-campeão dos leves Rafael Dos Anjos como atletas dos meio-médios, em combate contra Tarec Saffiedine. Confira a lista parcial abaixo:

UFC Singapura

17 de junho de 2017

Holly Hol x Bethe Correa

Rafael dos Anjos x Tarec Saffiedine

Andrei Arlovski x Marcin Tybura

Cyril Asker x Walt Harris

Takanori Gomi x Jon Tuck

Ulka Sasaki x Justin Scoggins

Russell Doane x Kwan Ho Kwak

Naoki Inoue x Carls John de Tomas