Jiu-Jitsu: O estrangulamento de Isaque Paiva no Floripa Open

Share it

Realizado no último final de semana, o Floripa Open reuniu um seleto grupo de craques na faixa-preta, todos de olho no ouro e nos preciosos pontos do ranking da IBJJF.

Um deles foi Isaque Paiva. A fera da Saikoo se jogou na divisão de pesos-penas e levou a melhor sobre Eduardo Botega (Zenith) na final. Botega trabalhou bem na disputa, ao raspar e assombrar a guarda de Isaque. Contudo, após raspar de volta da guarda fechada já montado, Isaque conseguiu escorregar para as costas e finalizar com a pegada na gola.

Confira o lance no vídeo abaixo!