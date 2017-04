GMI: Sérgio Benini comenta foco para o Brasileiro de Jiu-Jitsu 2017

Share it

Aos 35 anos, Sergio Benini é um exemplo de atleta que pretende ficar melhor com o passar do tempo. Para isso, o professor da nossa GMI Gracie Barra BH mostra que ainda tem muita lenha para queimar no circuito nacional de Jiu-Jitsu.

Faixa-preta de Vinicius Draculino, o mineiro tem como grandes conquistas na faixa-preta os títulos do BH Open com e sem quimono no ano de 2016, além de ter disputado a final do Abu Dhabi Grand Slam em 2014. Focado em mais uma grande competição, Sergio falou sobre a preparação para o Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ:

“Os treinos na Gracie Barra BH sempre são duros. Estamos fazendo um camp muito forte para chegar bem no Brasileiro deste ano. Acho que os atletas devem lutar o maior número de competições possível”, disse a fera.

Na última edição do Rio Open, Sergio Benini conquistou bom resultado e levou pra casa o bronze. O lutador, que tem como grande ídolo Royce Gracie, entrou na modalidade em 1999, e a partir dai seguiu carreira como lutador profissional.

(Fonte: assessoria de imprensa)