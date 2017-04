Cody Garbrandt encara TJ Dillashaw pelo cinturão no UFC 213

Share it

Mais um duelo foi confirmado para o card do UFC 213. O campeão dos galos Cody Garbrandt defende o cinturão contra o ex-campeão TJ Dillashaw em Las Vegas, no dia 8 de julho. Esta será a primeira defesa de titulo de Garbrandt desde que obteve o cinturão ao derrotar Dominick Cruz, que por sua vez tomou a cinta das mãos de Dillashaw, em Janeiro do ano passado.

O clima entre os lutadores é de tensão. Após a saida de Dillashaw da “Team Alpha Male” em 2015, o desafeto entre ele e seus ex-companheiros de equipe foi visível, com intensa troca de farpas nas redes sociais. Os lutadores se encaram também na 25ª edição do “The Ultimate Fighter” que estréia no dia 19 de abril.

O atual campeão da divisão, Cody Garbrandt (11v,0d) segue invicto em sua carreira profissional no MMA. Em sua última luta, o lutador superou o então detentor do cinturão Dominick Cruz via decisão unânime dos jurados. Ainda no UFC, Cody nocauteou também os brasileiros Augusto “Tanquinho” Mendes e Thominhas Almeida.

Já Dillashaw (14v,3d) vem de duas vitórias seguidas desde que perdeu o Cinturão.O lutador superou Raphael Assunção e John Lineker, ambos via decisão unânime dos jurados. Dillashaw obteve o cinturão após derrotar Renan Barão via nocaute técnico e fez duas defesas de titulo até ser destronado por Dominick Cruz.

A equipe do UFC ainda não anunciou qual será a luta principal da noite. O evento conta ainda com duelos como Alistair Overeem contra Fabricio Werdum, Robbie Lawler contra Donald Cerrone e Travis Browne contra Alexey Oliynyk.

E pra você, amigo leitor, qual será o desfecho do duelo entre Dillashaw e Garbrandt? Comente conosco!