Erberth Santos vence sem kimono e fatura quatro ouros no Floripa Open de Jiu-Jitsu

Depois de um sábado com grandes duelos nas disputas de kimono no Floripa Open de Jiu-Jitsu, o domingo foi reservado para os faixas-pretas mostrarem suas habilidades sem pano no Floria Open Nogi.

Para confirmar a boa fase, Erberth Santos mais uma vez foi o nome do torneio. A fera conquistou a medalha de ouro no peso pesadíssimo e no absoluto. Com a soma dos torneios no sábado e domingo, o atleta da Almeida JJ voltou para São Paulo com quatro ouros na mochila.

Na disputa do pesadíssimo, a fera finalizou Leonardo Morosetti (Zenith JJ) com uma chave de pé reta. Já no absoluto, Erberth encarou Henrique Lima (Checkmat), adversário com o qual havia disputado os dois ouros no torneio de kimono um dia antes. Para conquistar o topo do pódio, Erberth venceu nos pontos por 10 a 0.

“Estou muito feliz de ter conquistado meu objetivo de vencer peso e absoluto no BH Open, Rio Open e agora no Floripa Open. Fico muito feliz pelo apoio dos meus patrocinadores, que me permite viajar para competir, e isso é muito importante para minha evolução. Estou pecando em algumas posições e lutar os Opens me faz ajustar esses detalhes para chegar forte nas competições futuras. Meu próximo compromisso é o World Pro e depois volto para o Brasileiro”, disse a fera, que terá pela frente grandes adversários, tanto em Abu Dhabi quanto em São Paulo.

Outro destaques no torneio ficaram para Talita “Treta”, que sem adversárias conquistou peso e absoluto na disputa sem kimono, e para o nosso GMI Claudio Caloquinha, que depois de faturar o ouro no sábado de kimono, voltou para o nogi e venceu novamente o peso meio-pesado.

“Fiz duas lutas. A primeira finalizei na kimura e a segunda no pé. Queria lutar o absoluto, mas um incomodo na mão me fez economizar para encarar o Brasileiro. Eu ainda não sei se eu vou, mas os meus alunos vão acabar me convencendo. Estou lutando mais hoje em dia do que quando era faixa-azul, tudo pelo incentivo deles”, disse feliz o professor da Gracie Barra de Belo Horizonte.

Confira abaixo os resultados de Floripa Sem Kimono e poste nos comentários quem foi o destaque do torneio na sua opinião!

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Thales Nakassu – CheckMat

2 – Franciedson Fernandes da Costa – Alliance

3 – Rodrigo Kiuchi – Luiz Paulo Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Thomas Lincoln Correa Lisboa – Alliance

2 – Gustavo Mendes M. Praxedes Leal – Nova União

3 – Samuel Saul do Nascimento – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Thiago Aragão de Abreu – CheckMat

2 – Osmar Gustavo Telles – A.S Team

3 – Fabio Murat Caloi – Alliance

3 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Matheus Linhares Knorr – Drill BJJ

2 – André Luiz Cantanhede de Almeida – Luciano Mendes

3 – Gabriel Alves de Lima – Equipe GTT/IST

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Claudio de Mattos Cardoso – Gracie Barra

2 – Alexandre Vieira – Nova União

3 – Matheus Santos de Souza – Hélio Soneca Brazilian JJ

3 – Sergio Henrique Batista Feijó – Sandro Melo Team

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

2 – Romeu Patrick Gabriel Mendes – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Alexandre Pereira de Paulo – Gracie Barra

3 – Leandro Serra dos Santos – CheckMat

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Luiz Felipe Ramalho – Demian Maia Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Erberth Santos de Mesquita – JFC Almeida JJ

2 – Leonardo Morosetti de Lima – Zenith RS

3 – Antonio de Padua Assef N. Nascimento – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Erberth Santos de Mesquita – JFC Almeida JJ

2 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Lawrence Lagos De Luna Junior – G13 Jiu-Jitsu

3 – Leonardo Morosetti de Lima – Zenith RS

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado

1 – Talita Andrea Nogueira – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Talita Andrea Nogueira – Ns Brotherhood