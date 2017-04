Jiu-Jitsu: Veja como Bia Mesquita finalizou Mackenzie Dern no Rio Open 2017

Share it

Em ação no Rio Open Fall de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, Beatriz Mesquita voltou ao trilho das vitórias.

A fera da Gracie Humaitá garantiu duplo ouro na competição ao bater as finais de peso e absoluto da competição. No aberto, porém, sua adversária foi um nome conhecido no Jiu-Jitsu e no MMA.

Também atleta dá Gracie Humaitá, Mackenzie Dern chegou à final em busca de somar mais pontos no ranking dá IBJJF, no qual figura em primeiro. Contudo, a inspirada Bia precisou de pouco mais de um minuto para emborcar, pegar as costas e finalizar.

Confira no vídeo abaixo!