Lo é convidado para o IBJJF Pro League, com Roger Gracie, Buchecha e Galvão

Para embolar ainda mais o já famoso GP de pesados da IBJJF, o Pro League de Jiu-Jitsu, que este ano está agendado para o dia 26 de agosto, em Las Vegas, o craque Leandro Lo foi escalado para a disputa.

No torneio, que reúne oito das melhores feras do Jiu-Jitsu mundial em busca de um prêmio 40 mil dólares para o campeão, e 10 mil dólares para o vice, já estão escalados nomes como Roger Gracie, Marcus Buchecha e André Galvão.

Leandro Lo chega embalado para a disputa em agosto. O craque recentemente mordeu dois ouros, um na divisão de peso e um no absoluto, no Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Mais pesado do que em outras temporadas, Lo entre para brigar de igual com os grandalhões Roger e Buchecha, além do duríssimo Galvão e mais quatro atletas ainda a serem revelados ao longos das próximas semanas.

E para você, amigo leitor, quem deve integrar o já galáctico time que disputará a bolada do IBJJF Pro League de Jiu-Jitsu? Comente conosco!