Mestre Inoki falece e recebe homenagem no Rio de Janeiro

Share it

Um dos professores de karatê tradicional mais queridos da zona sul carioca, grande mestre Hiroyasu Inoki faleceu no último dia 6 de fevereiro, aos 76 anos de idade. Inoki, irmão do famoso senador Antonio Inoki, conversava com amigos e alunos na sua academia Shotokan quando teve uma crise hipoglicêmica que levou a um enfarte. Foi socorrido mas não resistiu, e morreu onde ensinava. Inoki gostava de repetir uma frase: “O salmão sempre morre no lugar onde nasce”.

Natural de Yokohama, onde nascera em 18 de setembro de 1940, sensei Inoki chegou ao Brasil há 60 anos, em 1956. Ele foi aluno dos mestres japoneses Sakagami, Nakayama, Nishiyama e Asai, e no Brasil formou faixas-pretas como Muniz Sodré e Paulão Góes.

Alunos e amigos convidam para uma noite de homenagens a Inoki, no próximo dia 14 de março em Copacabana, na academia Honno, liderada pelo mestre de karatê e Jiu-Jitsu Sohaku. Arigatô, sensei Inoki!