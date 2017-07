Rickson Gracie, o imbatível no MMA

Share it

Do vale-tudo para o MMA – parte 1

A história das artes marciais mistas antes da explosão do UFC

Na direçâo dos gigantes

Leandro Lo comenta europeu e estreia oficial no peso pesado, e brinca: “não cresci tanto assim, meu kimono segue o mesmo tamanho”

Tayane, a demolidora

No Europeu 2017, aluna de Gigi Paiva põe abaixo o bloqueio das adversárias no superpesado e no absoluto

Omoplata com estrangulamento

Vestindo kimono, Mackenzie Dern ensina detalhes do ataque duplo que a consagrou no MMA em 2016

Roleta, o passador

“Ele ainda é melhor quando joga por cima, passando a guarda da gente”, garantem os colegas de treino de Roberto Magalhães, o Roleta, lutador aclamado como um dos maiores raspadores da história. GRACIEMAG tirou essa história a limpo

É preciso saber perder

As lições do massacre de Amanda Nunes em Ronda Rousey, e de outras derrotas históricas no UFC