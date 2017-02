Aprenda Jiu-Jitsu nos treinos detalhistas de Rafael e Guilherme Mendes

Share it

Dupla de irmãos incansável na busca de evolução no Jiu-Jitsu, Rafael Mendes e Guilherme Mendes trilharam juntos seu caminho na arte suave, e todo trabalho gerou frutos. Ambos conquistaram mais de uma vez o título maior do Jiu-Jitsu competitivo, o Mundial da IBJJ na faixa-preta, além de outros ouros nos demais torneios da organização.

Base destas conquistas se dá pela incansável busca de aprimorar as técnicas do Jiu-Jitsu moderno. Sempre eficazes no jogo de guarda, com seus berimbolos velozes e arapucas diversas, os irmãos Mendes treinam uma legião de estudantes sedentos por aprender. Mas qual seria o segredo das feras?

Para tentar resolver o “X” da questão, confira abaixo um vídeo com 30min de treinos dos dois irmãos, e tente ver nos detalhes de cada avanço onde mora a chave para o sucesso dos irmãos Mendes. Assista, estude e reproduza o estilo dos craques, adaptando no seu jogo, sempre com a supervisão de um professor. Bons treinos!