Veja Anderson Silva realizando seu velho sonho: ser juiz de Jiu-Jitsu

Antes de partirem com tudo para Nova York, onde lutam no octógono do UFC 208, neste sábado, Anderson Silva e Ronaldo Jacaré receberam a imprensa para um treino coletivo na academia XGYM, no Rio de Janeiro.

Dentre as atividades, quem consistiram em um treino de boxe, treino de chão e preparação física, os atletas separam um tempinho no fim dos trabalhos para atender a molecada do projeto social Geração, da LBV, para um divertido desafio de Jiu-Jitsu.

De um lado, o bicampeão mundial absoluto na faixa-preta Ronaldo Jacaré. Do outro, o valente faixa-laranja do projeto. E no meio da luta, para coordenar a ação, o realizado Anderson Silva como árbitro.

“Sou o juiz! Eu sempre quis ser juiz de Jiu-Jitsu, sabe? Usar aquele negócio na mão”, revelou o ex-campeão do UFC, em referência à braçadeira do árbitro que diferencia os atletas no tatame.

No fim das constas, após uma briga de raspagens, o jovem pegou as costas de Jacaré, contabilizou quatro pontos e estrangulou o temido campeão para garantir a vitória.

Confira o duelo no vídeo abaixo!