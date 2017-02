Pan 2017: Meregali, Pezão, Trans, Evangelista e outras feras inscritas

Share it

O Pan 2017 já promete ser um dos maiores torneios do ano. Com mais de um mês restante para o fim das inscrições, já temos grandes nomes nas divisões da faixa-preta, como Gianni Grippo, Alexander Trans, Rodrigo Freitas, Manuel Diaz, Vinny Magalhães, Ricardo Evangelista, Nicholas Meregali, Tanner Rice e Eliot Kelly.

Um destaque interessante fica para o novo faixa-preta Nicholas Meregali, que estará frente a frente com adversários mais experientes na divisão de pesos pesados, como é o caso de Tanner Rice.

Outra divisão que promete incendiar no Pan é a de pesadíssimos, com nomes como Vinny Magalhães, Ricardo Evangelista e Alexander Trans, todos inscritos e com chances reais de brigarem entre si pelo ouro.

As inscrições para o Pan-Americano de Jiu-Jitsu de 2017 ainda estão abertas. Para participar da disputa, clique aqui!