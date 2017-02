Com Bate-Estaca, Genovesi e Davi Vieira, Rio Challenge de Jiu-Jitsu será transmitido ao vivo

Share it

Na busca constante pela inovação e ascensão do Jiu-Jitsu enquanto esporte, a Sport Jiu-Jitsu South American Federation (SJJSAF) realiza neste sábado, dia 11 de fevereiro, sua primeira etapa do calendário de 2017, com o Rio Challange de Jiu-Jitsu.

Uma legião de atletas da arte suave é esperada para tomar os tradicionais tatames do Grajaú Country Club, em todas as categorias de peso e divisões de idade, da faixa-branca até a faixa-preta. Atletas conhecidos como Jéssica Bate-Estaca, faixa-roxa da PRVT e atleta do UFC, Davi Vieira, ex-TUF com vários títulos na faixa-preta e Victor Genovesi, professor da Alliance Gávea.

Vale lembrar que todas as finais do torneio serão transmitidas ao vivo, pelo Facebook da SAF ( https://www.facebook.com/sjjsaf/ ) e a entrada para assistir as disputas no ginásio é gratuita.