Surpreenda os amarrões com o antídoto de Guilherme Campos, da Guetho Jiu-Jitsu

Share it

Todo atleta do Jiu-Jitsu, seja nos treinos os nos campeonatos, já encarou um oponente paradão, que não deixa o jogo fluir. Seja para recuperar o fôlego ou desestabilizar mentalmente o adversário, o lutador que decide amarrar controla os movimentos do inimigo e evita que o jogo flua. Contudo, como tudo na arte suave, sempre existe uma saída.

Na aula de hoje, o professor Guilherme Campos, faixa-preta da equipe Guetho Jiu-Jitsu, traz o antídoto para aquele companheiro de treino ou adversário no campeonato que tenta anular o quadril ao se encontrar na guarda fechada. O professor Guilherme mostra o macete para pegar a lapela e abrir espaço para finalizar o dito “amarrão” no triângulo.

Confira a técnica no vídeo abaixo e aprenda com o nosso GMI no Rio Grande do Sul. Para saber mais, visite a seção GMI.