Última chamada para o Open SOU Pro GI e No GI no Ceará

Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, termina o prazo de inscrições para o Open SOU Pro GI e No GI, que rola no próximo domingo, no Colégio Gustavo Braga, na Avenida João Pessoa.

Válido pelo Ranking MEIAGUARDA, o evento já tem confirmados nomes como Helio Mourão, Marcelo Marques, Ítalo Gonçalves, Pedro Henrique, Almir Jr, Leandro Silva, Aloisio Jr, Léo Silveira, Alysson Bruno, Napoleão Cavalcante, Francelino Gonçalves, Jonas Bruno, Samuel Falcão, Kelton Rocha, Anderson Leal, Lindisney Lima, Macksuel Maciel, Jonas Ferreira, Adna Suzamy, Leidiane Regis e Isabelly Mendes, entre outros.

Inscreva-se já e junte-se a eles! As matrículas deverão ser feitas através do site: www.emsports.com.br ou nas lojas 1º Round, OSS, Sankaku e Guerreiros Fight.

Confira os valores da inscrição:

3º Lote até o dia 8 de Fevereiro

Categoria – R$ 60,00

Absoluto – R$ 40,00

Gi + NoGi (Categorias) – R$ 110,00

Gi + NoGi (Categorias + Absolutos) – R$ 140,00

Projeto Social – R$ 25,00

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (85) 98954-3813 ou pelo site www.meiaguarda.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)