Tricampeã mundial de Jiu-Jitsu, Gezary Matuda comenta treinos com “mentor” Anderson Silva

Gezary Matuda, tricampeã mundial de Jiu-Jitsu na fiaxa-preta pela IBJJF, auxiliou os treinos de chão da lenda do MMA Anderson Silva, em preparação para o seu próximo combate no Ultimate, contra Derek Brunson, no UFC 208, em Nova York, neste sábado (11). A curitibana enalteceu o nível do Aranha na luta de solo, além de demonstrar confiança em uma vitória do ex-campeão dos médios do UFC.

“O Anderson é fenomenal, um atleta completo e com um Jiu-Jitsu refinado. Perde muito quem nunca teve a oportunidade de ver o Anderson treinando de kimono. Ele tem um arsenal de posições e finalizações, que, na verdade, eu tenho o privilégio de aprender. Acredito que ele vai dar um show e vai ser o Spider que todos nós conhecemos. Ele está com muita sede de vitória. Como ele mesmo vem dizendo, ainda tem muita lenha para queimar. Aposto em um nocaute, mas torço por uma finalização”, brincou a atleta, que representa a Frota Team.

A relação entre Gezary Matuda e Anderson Silva vai muito além de parceiros de treino, e teve início há muitos anos.

“Muita gente não sabe, mas o Anderson foi o meu primeiro professor. Sim, eu comecei no muay thai (risos). Nós somos muito próximos, porque ele é também o melhor amigo do meu marido, Katel Kubis. Então, tive o prazer e a oportunidade de iniciar nas artes marciais através dessa lenda. Mas apesar desse privilégio, acabei optando por me dedicar ao Jiu-Jitsu e acredito que fiz a escolha certa”, contou Matuda.

Demonstrando ter feito a escolha correta, Gezary começou 2017 com o pé direito, conquistando o Europeu de Jiu-Jitsu em janeiro. No entanto, uma transição para o MMA não está descartada. Afinal, além de ser esposa de um dos melhores treinadores de muay thai do mundo, Matuda ainda treina na American Top Team, lar de lutadoras cascas grossas, incluindo a brasileira Amanda Nunes, campeã peso-galo do UFC.

Enquanto não migra para o MMA, Gezary segue focada no jiu-jitsu. Sua próxima competição será o Pan-Americano a ser realizado em março, nos Estados Unidos. Em junho, entre os dias 22 e 24, ao lado de Mackenzie Dearn, Matuda também ministrará o Private BJJ Camps. O seminário, que será realizado na cidade de Cannes (FRA), possui vagas limitadíssimas e é aberto para pessoas de todas as faixas.

(Fonte: Assessoria de imprensa)