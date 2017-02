O estrelado chef de cozinha que perdeu 25kg com o Jiu-Jitsu e hoje é faixa-preta

Share it

Ele é dono de um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, é reconhecido como um dos cozinheiros mais talentosos de sua geração e é um empresário bem-sucedido, mas nada disso o alegra mais do que o feito conquistado recentemente: a faixa-preta de Jiu-Jitsu.

Felipe Bronze, 38 anos, recebeu no fim do ano a aguardada graduação, de seu professor Murilo Bustamante.

“De todas as coisas espetaculares que aconteceram para mim, a faixa-preta de Jiu-Jitsu foi a mais suada de todas, e a que me deixou mais feliz”, disse o dono do restaurante Oro, que também comanda programas culinários no canal GNT.

A agenda tomada não o impediu de se dedicar à arte suave e mostrar talento. Bronze treinava desde a adolescência, mas parou na azul. Depois de abrir seus restaurantes famosos, um dos quais tem até uma estrela no prestigiado Guia Michelin, Felipe decidiu que era hora de perseguir sua própria estrela: em 2004, pesadão, tratou de voltar para o Jiu-Jitsu.

Os treininhos na BTT o levaram a perder 19kg, da faixa-azul até a roxa. Eram seis dias de Jiu-Jitsu por semana, de segunda à sábado. Hoje ele garante ter 25kg a menos do que quando voltou a vestir o kimono. “Levei 12 anos para passar da faixa-azul à preta. O Murilo diz que eu cheguei na academia um poodle gordinho e saí um pitbullzinho”, contou Bronze, em entrevista recente ao jornal “O Globo”.

E você, também conhece alguém que ama comer e quer perder alguns quilinhos? Recomende o Jiu-Jitsu!