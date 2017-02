Junior Cigano encara Stipe Miocic pelo cinturão dos pesados no UFC 211

Share it

Mais uma vez um brasileiro se coloca a um passo de se tornar campeão do UFC, e neste caso o sabor de deter o título não seria novidade. Junior Cigano, ex-campeão do Ultimate, terá a chance de enfrentar o atual detentor do título, Stipe Miocic, em duelo de cinco assaltos no UFC 211, agendado para o dia 13 de maio, em Dallas. As informações são do Combate.com.

Cigano e Miocic já estiveram frente a frente em outra ocasião. O duelo principal do UFC 211 será em revanche que remonta o duelo do UFC on Fox 13, em dezembro de 2014, no qual o brasileiro levou a melhor após a decisão dos jurados.

Junior Cigano (18v-4d) foi favorecido pela atual conjuntura dos pesados. Após ter seu duelo contra Stefan Struve cancelado, o UFC lhe colocou como melhor adversário para Miocic na divisão, com outros possíveis adversários com luta marcado ou impossibilitados de lutar. Em sua última apresentação, Cigano bateu Ben Rothwell, em abril do ano passado, no UFC Fight Night 86.

Miocic (16v-2d) conquistou o cinturão após nocautear o até então dono da cinta Fabrício Werdum. Em seu último duelo, venceu Alistair Overeem, também por nocaute. O americano acumula 12 vitórias por nocaute ou nocaute técnico, empatado com Cigano na contagem.

