Vídeo: Campeão de Jiu-Jitsu vence adversário 21kg mais pesado no UFC

Faixa-preta de Jiu-Jitsu com títulos expressivos na carreira, como Europeu, Sul-Americano e Pan-Americano da IBJJF, Marcel Fortuna evoluiu muito em sua trajetória no MMA, e o avanço culminou em sua chegada ao UFC no último sábado, dia 4, em Houston, EUA.

Para lhe recepcionar no octógono, um adversário indigesto numa situação mais que adversa. Com apenas 12 dias para se preparar, Fortuna, peso meio-pesado de origem, aceitou encarar Anthony Hamilton nos pesos pesados. Resultado? Encarar uma fera com 21kg a mais no duelo.

A balança marcou 116kg para Hamilton um dia antes da disputa, enquanto Fortuna chegou aos 95kg, menor peso já registrado para um combate de pesos pesados no Ultimate. Contudo, o brasileiro não se amedrontou, e foi para cima do grandalhão oponente.

O duelo foi complicado para Marcel, que teve momentos difíceis na disputa. Porém, como bom faixa-preta que é, o brasuca se manteve calmo na hora do aperto, e pleno em sua sobriedade no cage conseguiu sacar da cartola um belo overhand, que nocauteou Hamilton aos 3min10s do primeiro round.

Ainda no evento, Jéssica Bate-Estaca venceu mais uma, ao superar Angela Hill em decisão unânime, e Ricardo Carcacinha bateu Michinori Tanaka na decisão. Na luta principal do evento, Chan Sung Jung, o Zumbi Coreano, retornou ao UFC com vitória sobre Denis Bermudez com um belo nocaute no primeiro assalto.

Confira o lance de Fortuna por outro ângulo no vídeo abaixo.

UFC Fight Night 104

Houston, Texas, EUA

4 de fevereiro de 2017

Chan Sung Jung nocauteou Dennis Bermudez aos 2min29s do R1

Felice Herrig venceu Alexa Grasso na decisão unânime dos jurado

James Vick finalizou Abel Trujillo no triângulo de mão aos 49s do R3

Volkan Oezdemir venceu Ovince St. Preux na decisão dividida dos jurados

Marcel Fortuna nocauteou Anthony Hamilton aos 3m10s do R1

Jéssica Bate-Estaca venceu Angela Hill na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Curtis Blaydes venceu Adam Milstead por nocaute técnico aos 59s do R2

Chas Skelly finalizou Chris Gruetzemacher no mata-leão aos 2 min do R2

Ricardo Carcacinha venceu Michinori Tanaka na decisão unânime dos jurados

Tecia Torres venceu Bec Rawlings na decisão unânime dos jurados

Niko Price nocauteou Alex Morono aos 4min59s do R2

Khalil Rountree nocauteou Daniel Jolly aos 52s do R1