Mestre do surfe, Relson Gracie explica por que ficou anos sem falar com os irmãos Rolls e Rickson

Grande mestre de Jiu-Jitsu e fera no surfe, Relson Gracie tem mais de seis décadas de histórias envolventes para contar, seja sobre os tatames da arte suave, ou sobre as ondas da zona sul do Rio de Janeiro.

Assim como o Jiu-Jitsu é um esporte que aproxima as pessoas, o surfe aproximou os irmão Relson e Rolls Gracie, que enquanto jovens tiveram uma grande briga e se afastaram por cinco longos anos. Depois da confusão, uma prancha de surfe voltou a unir os herdeiros da família real do Jiu-Jitsu.

Confira no vídeo abaixo os causos de Relson sobre as confusões já sanadas entre ele, Rolls e Rickson.