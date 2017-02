Os resultados da seletiva do ADCC 2017 no Rio de Janeiro

Share it

Com o sonho de atuar no maior evento de grappling do mundo, mais de 300 atletas digladiaram em nível profissional na seletiva carioca do ADCC 2017, realizada neste sábado, dia 4.

O forte calor que assolava o bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, não amansou as feras que buscavam suas passagens para o Mundial do ADCC 2017, que acontece na gelada Finlândia, no mês de setembro. Cinco atletas, cada um representando uma categoria, conseguiram a façanha de morder o ouro e garantir sua ida para o ADCC em Helsinque com tudo pago. Confira abaixo os resultados finais do evento.

Favorito na divisão até 66kg, Paulo Miyao venceu Bruno Silva no mata-leão e garantiu sua participação no Mundial.

Até 77kg, os companheiros de Checkmat Marcelo “Lapela” Mafra e Gabriel Rollo protagonizaram uma verdadeira guerra. Após o empate sem pontos, Lapela venceu na decisão dos árbitros.

Na divisão até 88kg, o faixa-roxa Kaynã Casemiro mostrou que vive grande fase, após finalizar boa parte de suas lutas e superar o faixa-preta Patrick Gáudio na final, em vitória por pontos.

Até 99kg, a fera da Alliance Salomão Ribeiro venceu Vinicius Castro com um mata-leão muito comemorado.

Em duelo de gerações, o jovem Victor Honório e o veterano Leonardo Lúcio “Chocolate” fizeram grande luta na divisão acima de 99kg. Honório faturou a disputa nos pontos.

Veja abaixo como ficou o pódio final:

*66kg*

1° Paulo Miyao

2° Bruno Silva

3° Pedro Nobre

*77kg*

1° Marcelo “Lapela” Mafra

2° Gabriel Rollo

3° Lucas Araujo

*88kg*

1° Kaynã Casemiro

2° Patrick Gaudio

3° Ted Márcio

*99kg*

1° Salomão Ribeiro

2° Vinicius Castro

3° Henrique Garcez

*+99kg*

1° Victor Honório

2° Leonardo Lúcio “Chocolate”

3° Gabriel Lucas “Fedor”

Em sua próxima parada , o ADCC organiza no dia 11 de fevereiro, em São Paulo, uma superluta entre Charles do Bronx, atleta do UFC, contra o campeão mundial de Jiu-Jitsu Celsinho Venícius, em duelo de dez minutos nas regras do ADCC. O combate acontece na mesma data e local da estreia de Rodolfo Vieira no MMA, pelo Arzalet Fighting Globe Championship.

