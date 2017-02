Paulo Miyao, Pé de Chumbo e Mamute disputam vagas no ADCC Rio neste sábado

Share it

Tudo pronto para a segunda e última seletiva brasileira para o ADCC 2017. O evento, que rola neste sábado, dia 4, define mais cinco atletas brasucas que estarão no evento maior da organização de Abu Dhabi, que rola em setembro, em Helsinque, na Finlândia.

Na lista de inscritos, alguns nomes conhecidos do fã de Jiu-Jitsu, e GRACIEMAG compilou algumas das feras para você ter uma ideia do que esperar do evento, realizado no Grajaú Country Club, no Rio de Janeiro.

Feras como Paulo Miyao, Delson Pé de Chumbo e Gabriel Fedor, campeões mundias de Jiu-Jitsu, Renan Sancar e Leozada Nogueira e Leonardo Chocolate, que já faturaram seletivas anteriores do ADCC, e outras feras sem kimono, como Joaquim Mamute, Bruno Bastos, Cláudio Caloquinha, Victor Genovesi, Victor Honório e Alberto Ramos, estão na disputa.

Confira abaixo nossa lista de destaques e poste nos comentários os seus favoritos para o título!

66kg

FERNANDO CARSALADE PENA (GB-BH)

PAULO MIYAO (PSLPB CICERO COSTHA)

PEDRO NOBRE (RIO FIGHTERS)

ROGER TAKAYAS (PITBULL)

VICTOR GENOVESI (ALLIANCE)

77kg

CLAUDIO CALOQUINHA (GB-BH)

DANIEL HORTEGAS (RIO FIGHTERS)

GABRIEL ROLLO (CHECKMAT)

LEOZADA NOGUEIRA (GUILHOTINA FIGHT)

LUAN CARVALHO (NOVA UNIÃO)

MARCELO LAPELA (CHECKMAT)

RENAN SANCAR (ATOS)

RODRIGO AKILLIS (ALLIANCE)

88kg

DELSON PÉ DE CHUMBO (PITBULL)

PATRICK GÁUDIO (GFTEAM)

THIAGO SÁ (CHECKMAT)

99kg

ALBERTO RAMOS (GFTEAM)

ARMANDO SAPINHO (RIO FIGHTERS)

SALOMÃO RIBEIRO (ALLIANCE)

+99kg

BRUNO BASTOS (BRUNO BASTOS ASSOCIATION)

GABRIEL LUCAS FEDOR (CHECKMAT)

JOAQUIM MAMUTE (MAMUTE JIU-JITSU)

KITNER MOURA (ALMEIDA JJ)

LEONARDO LUCIO CHOCOLATE (RFT)

VICTOR HONÓRIO (GFTEAM)