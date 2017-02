GMI: Campeão formado por Carlson Gracie, Bolão volta a ensinar Jiu-Jitsu no RJ

Share it

No dia 1° de fevereiro de 2006, o grande mestre Carlson Gracie nos deixou, mas seu legado permanece vivo em vários dojôs pelo mundo, e seus ensinamentos continuam sendo passados geração após geração, por seus famosos alunos. Um dos mais dedicados pupilos, Sergio Bolão traz consigo a filosofia Carlson Gracie, e você entusiasta do Jiu-Jitsu tem a chance de aprender com a fera no Rio de Janeiro.



Após longo período afastado dos tatames, o faixa-preta, que formou nomes como Carlão Barreto e outros tantos guardeiros do time Carlson, está com novo projeto na Academia Rio Sport Center, nossa mais nova GMI na Barra da Tijuca, e pretende dividir com os alunos todos os truques e ensinamentos que fizeram a sua turma da década de 1990 tão temida nos campeonatos.



Dono de um jogo completo, Bolão é pós-graduado em educação física, além dos 27 anos como professor de Jiu-Jitsu. Não lhe faltam referências para se tornar em pouco tempo um dos mais requisitados professores da região. Não perca a oportunidade de beber da fonte.



Confira abaixo uma das atuações de Bolão, enquanto faixa-marrom, contra o também casca-grossa Leonardo Castello Branco, em filmagem rara.