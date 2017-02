Com 4 ouros, Lucas Hulk analisa vitória contra Vinny Magalhães no San Jose Open de Jiu-Jitsu

Share it

Lucas Daniel, o popular Hulk, apavorou sete adversários no último fim de semana para conquistar quatro medalhas de ouros no San José Open de Jiu-Jitsu, na divisão meio-pesado e absoluto. O faixa-preta da Atos brilhou com e sem kimono no torneio da IBJJF.

No sábado, o craque conquistou o ouro absoluto após vencer o ex-UFC Vinny Magalhães por uma vantagem, depois de um duelo de raspagens. Lucas relembrou o duelo e destrinchou em detalhes:

“Bom, foi uma luta bem dura. Sabia que não poderia atacar o pé ou braço dele, porque ele tem boa flexibilidade nas articulações. Então, procurei pontuar e impor meu jogo. Ele conseguiu me raspar e depois raspei de volta. Mas eu estava perdendo no placar, pois tinha uma punição. Faltando dez segundos para o fim, abri a guarda e bati na lateral dele para ganhar a vantagem e assim vencer a luta”, conta Lucas, antes de analisar a campanha geral na Califórnia.

“Deu para aquecer as turbinas e graças a Deus ocorreu tudo bem. Acredito que estou entre os melhores do mundo. Qualquer um da divisão que for lutar comigo sabe que não pode dar mole, porque se der o Hulk vai passar por cima. Eu respeito todos da divisão e acredito que eles também respeitam meu Jiu-Jitsu. Este ano promete muita coisa”, diz.

Com um jogo rico de quedas e movimentos variados, Hulk também mostrou bom desempenho ao vencer o absoluto da competição no domingo. Desta vez, sem o tradicional paletó, Hulk bateu Eliot Kelly (Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu). A seguir, o aluno de André Galvão detalha o duelo.

“O Eliot tem um wrestling muito bom, ele tinha acabado de vencer o Vinny na categoria. A primeira vez que lutei com ele venci por 5 a 0, com uma queda e uma passagem de guarda. Mas dessa vez ele veio com uma estratégia diferente. Ele trabalhou bastante clinche, porém eu estava sempre entrando nas pernas dele, indo pro double-leg ou single-leg. Deu certo e consegui ser campeão”, finaliza Lucas.

(Fonte: Assessoria de imprensa)