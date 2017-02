Campeã de Jiu-Jitsu, Mackenzie Dern volta ao cage do Legacy em março

Share it

Campeã mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta e campeã do ADCC, Mackenzie Dern já tem data e adversária definidas para seu próxima passo no MMA. A casca-grossa entra em ação no Legacy Fighting Alliance 6, no dia 10 de março, contra Katherine Roy.

Com duas vitórias nos cages, a mais recente após bela finalização contra Montana Stewart num mata-leão da omoplata, Mack terá pela frente a americana Roy, atleta exímia no boxe com uma vitória nos cages.

O evento Legacy Fighting Alliance, que se formou após a fusão do Legacy FC e do Ressurection Fighting Alliance, chega a sua sexta edição em evento realizado em San Antonio, com a luta principal entre Rivaldo Junior e Ray Rodriguez.

E você, amigo leitor, animado com mais uma luta da fera Mackenzie Dern nos cages do MMA? Comente conosco!