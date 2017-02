ADCC marca Leandro Lo x Bráulio Estima; confira detalhes

Share it

Mantendo a tradição de superlutas para aquecer seus fãs, o ADCC organizou mais uma grande batalha para sua segunda seletiva americana, que garante vaga para os campeões no ADCC 2017, a ser realizado na Finlândia em setembro.

Em seu debute nas regras do ADCC, Leandro Lo estará em ação na superluta do ADCC West Coast Trials, contra o não menos craque Bráulio Estima. O duelo acontece em Anahein, na Califórnia, no dia 15 de abril.

Campeão mundial com e sem kimono, Lo terá pela primeira vez a chance de testar sua guarda no evento de Abu Dhabi, agora em sua nova fase no Jiu-Jitsu, em categorias mais pesadas. Braulio, por sua vez, é um vellho conhecido dos tatames do ADCC, inclusive com a conquista do título absoluto do evento em 2009.

E não para por aí. O ADCC West Coast Trials ainda conta com outras três superlutas de tirar o fôlego. Marcus Buchecha encara Rafael Lovato, Roberto Cyborg enfrenta Vinny Magalhães e Bruno Frazatto mede forças com Geo Martinez. Isso tudo em adição às emoções da seletiva, que terá duelos em todas as divisões de peso do ADCC.

