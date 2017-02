Vídeo: Mahamed Aly e a estratégia para vencer na seletiva do ADCC 2017

Share it

Fera da equipe Lloyd Irvin e cria do faixa-preta Everaldo Penco, Mahamed Aly vive grande fase no Jiu-Jitsu. Recentemente, o grandalhão faturou o ouro no Europeu de Jiu-Jitsu e também a seletiva paulista do ADCC 2017, o que lhe garantiu a ida com tudo pago para o torneio na Finlândia, que rola no próximo mês de setembro.

Após a conquista do divisão até 99kg na seletiva, o casca-grossa enviou com exclusividade ao GRACIEMAG.com um vídeo com um pouco das suas impressões sobre o torneio, ao comentar a estratégia usada para assegurar sua passagem para Helsinque e o que lhe favoreceu na disputa, além de explicar mais da inusitada regra do ADCC.

Ficou curioso? Clique no vídeo abaixo e confira o ponto de vista do campeão Mahamed Aly.