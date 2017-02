Qual a guarda mais difícil de passar no Jiu-Jitsu?

Share it

Por mais guardeiro que seja o atleta do Jiu-JItsu, não tem jeito. Uma hora ou outra ele terá que jogar por cima, e irá se deparar com uma infinidade de guardas e arapucas prontas para colocá-lo para voar, ou no mínimo dar aquele trabalhão na chegada ao lado. Diante desse campo minado de armadilhas, cabe a pergunta: qual seria a guarda mais complicada de ser passada no Jiu-Jitsu?

A resposta é simples: a guarda mais difícil de ser passada é aquela que você não conhece. Onde nunca esteve. Na qual você não tem horas de voo para identificar seus perigos e, sobretudo, saber como evitá-los. Tendo isso em vista, GRACIEMAG selecionou 5 videoaulas sobre passagem de guarda, cada uma relativa a um tipo de guarda diferente.

Estude e, acima de tudo, pratique. Deixe o seu colega de treinos encaixar os ajustes da guarda que ele faz melhor e obrigue-se a transpor a guarda dele. Oss!

Guarda fechada – Marcio Feitosa

Guarda aberta – Marco Barbosa

Guarda-laçada – Leandro Lo

Meia-guarda – Rodolfo Vieira

Guarda 50/50 – Lucas Lepri