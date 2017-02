Em fevereiro no Ceará, seu próximo torneio de Jiu-Jitsu é o Open SOU Pro GI e NOGI

Share it

Como o sagaz competidor bem sabe, a corrida do Ranking Meiaguarda 2017 já começou e a próxima competição válida pelo concorrido prêmio é o Open SOU Pro, que rola no dia 12 de fevereiro, em Fortaleza.

Muitos competidores estão atrás destes pontos, que valem muito para um belo impulso inicial. O fera que faturar ouro duplo, por exemplo, pode somar 15 mil pontos ou mais, caso finalize nas finais. Outra pedida é o posto de “Atleta do Mês”, que garante inscrições grátis no mês seguinte. Quem será campeão do concorrido prêmio em 2017?

Se você ama o Jiu-Jitsu, participe desta festa e fortaleça seu esporte no Ceará. Inscreva-se já! O prazo final é 8 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas através do site: www.emsports.com.br ou

nas lojas 1º Round, OSS, Sankaku e Guerreiros Fight.

Valor da Inscrição:

3º Lote até o dia 8 de Fevereiro

Categoria – R$ 60,00

Absoluto – R$ 40,00

Gi + NoGi (Categorias) – R$ 110,00

Gi + NoGi (Categorias + Absolutos) – R$ 140,00

Projeto Social – R$ 25,00

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (85) 98954-3813 ou pelo site www.meiaguarda.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)