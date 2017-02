Copa Podio de Jiu-Jitsu define grupos do GP de Pesos Leves; confira a lista

Share it

Foi dado o pontapé inicial para 5° temporada da Copa Podio, evento brasileiro de Jiu-Jitsu profissional que realiza no próximo dia 18 de fevereiro, em São Paulo, mais um GP de Pesos Leves na abertura dos trabalhos em 2017.

Foram definidos em sorteio, realizado nesta semana, no Rio de Janeiro, os grupos classificatórios do grand prix. Somado à estreia do Fighteria, programa com foco no Jiu-Jitsu produzido pela Podio em parceria com o Combate, a organização anunciou os atletas que integram os grupos verde e amarelo.

No grupo amarelo, dois campeões mundiais da IBJJF (Celsinho Venicius e Delson Pé de Chumbo) entram na disputa com nomes de destaque da nova geração, como Isaque Bahiense, Michael Liera e Wellington Alemão. Já no grupo verde, o veterano de Copa Podio Diego Borges se junta ao destaque do time dos Vikings Espen Mathiesen, ao lado de outras feras como Hugo Marques, Renato Canuto e Paquito Ramalho.

“Estou numa grande expectativa para este GP de Leves. Vamos ter um novo campeão na galeria da Copa Podio, e temos jovens talentos somados ao pessoal mais experiente na disputa. Temos um GP eclético, em dois grupos que ficaram heterogêneos, como sempre. Temos a garotada, os estrangeiros, os determinados faixas-marrons e os veteranos que chegam no evento dando show como sempre. Mas a expectativa maior é ter um novo campeão na Copa Podio”, diz Jeferson Maycá, presidente do evento, ao projetar um novo nome a ser somado aos campeões Rodolfo Vieira, Felipe Preguiça e Leandro Lo, que estará no evento em superluta contra Gilbert Durinho em duelo de três assaltos, com e sem kimono.

Confira abaixo como ficou a divisão dos grupos e fique ligado no GRACIEMAG.com para mais novidades sobre a Copa Podio de Jiu-Jitsu.

VERDE:

Diego Borges (Zenith)

Hugo Marques (Soulfighters)

Espen Mathiesen (Nova União)

Renato Canuto (Zenith)

PAquito Ramallho (Focus JJ)

AMARELO:

Delson Pé de Chumbo (Pitbull)

Celsinho Venicius (Ryan Gracie)

Isaque Bahiense (Alliance)

Michael Liera (Atos)

Wellington Alemão (Ns Brotherhood)