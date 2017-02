Vídeo: Aprenda a aplicar o estrangulamento polvo no Jiu-Jitsu

Share it

Arte em constante evolução, o Jiu-Jitsu sempre nos surpreende com nova opções e variações de estrangulamentos, chaves, passagens, raspagens e tudo mais que se possa imaginar.

No vídeo de hoje, trazemos para você, sedento estudante da arte suave, uma opção moderna para estrangular o adversário, seja por baixo no cem-quilos ou por cima com o controle lateral. A posição foi intitulada como “octopus choke”, ou estrangulamento polvo em tradução livre.

Para apertar o adversário, o executor passa a perna por cima do pescoço adversário e usa as duas mãos para melhorar a pressão. Confira em detalhes no vídeo abaixo!