Jiu-Jitsu no MMA: ex-UFC Diego Brandão finaliza com armlock helicóptero

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e ex-atleta do UFC, Diego Brandão mostrou que sua saída da organização maior do MMA não afetou seu jogo nos cages, muito pelo contrário.

Em ação no Fight Nights, evento russo de MMA realizado na última semana, a fera brasuca finalizou bonito o oponente Mura Machaev, com um armlock helicóptero.

Raro no MMA, a finalização vista mais vezes no Jiu-Jitsu competitivo deu a vitória para Brandão logo no início do segundo assalto, em sua primeira luta do MMA depois de ser desligado do Ultimate.

Confira no vídeo abaixo!