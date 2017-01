Jiu-Jitsu: Veja o triângulo voador de Cara de Sapato sobre Garry Tonon no SUG3

Share it

Hoje atleta do UFC, Antônio Carlos “Cara de Sapato” é um velho conhecido das baias do Jiu-Jitsu. Faixa-preta da Checkmat e ex-companheiro de treinos de Marcus Buchecha, Cara de Sapato tem armas de sobra no solo, e na noite do último domingo, dia 29, mostrou uma delas para um difícil adversário.

O brasileiro encarou Garry Tonon, que vem de ótima fase nos tatames, na penúltima luta do Submission Underground 3, evento de Jiu-Jitsu sem kimono organizado por Chael Sonnen. Por mais que Tonon seja considerado um dos melhores finalizadores do Jiu-Jitsu sem pano, foi Cara de Sapato que surpreendeu com uma bela finalização aérea.

Após dominar a nuca de Tonon, Cara de Sapato pulou e aplicou um belo triângulo voador. Com o adversário já no solo, em luta para se desvencilhar do golpe, o brasileiro caprichou no ajuste e conseguiu os três tapinhas.

Ainda na noite, Dillon Danis venceu AJ Agazarm e Chad Mendes bateu Jeff Glover. Confira a finalização de Cara de Sapato no vídeo abaixo!